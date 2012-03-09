〔国际油市〕亚洲柴油走强,因需求转好

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月8日电---亚洲柴油利润率改善,因越南需求平稳,且韩国炼维护限制了供给.
4月柴油裂解价差上涨1.20美元至每桶15.93美元.航煤裂解价差升1.25美元,至每桶15.97美元.
越南Saigon Petro购买了10万吨,合约74,500桶的含硫0.25%的柴油,于4月20-24日装运,成本加运费价(C&F)为每桶升水1.60美元.卖家未知.
消息人士称,越南Petrolimex从联合石化和Elico Oil购买了五艘柴油船货,每艘7,000吨,含硫均为0.25%,于4-6月装运.其支付价格较新加坡报价升水约0.25美元.
同时,台湾台塑石化向日本贸易商伊藤忠商事出售了48万桶含硫500 ppm的船货,于4月14-18日装运,价格为每桶升水1.30美元.该价格较台塑石化向中国中化出售的3月装运的船货高出36%.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(% 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 137.07 1.65 1.22 135.42
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.68 1.62 1.19 136.06
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.68 1.61 1.17 137.07
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.33 1.56 1.13 137.77
3月柴油互换 GOSGSWMc1 137.58 1.59 1.17 135.99
4月柴油互换 GOSGSWMc2 137.69 1.51 1.11 136.18 (完)
--编译 侯向明; 审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。