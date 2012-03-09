〔国际油市〕亚洲柴油走强,因需求转好

路透新加坡3月8日电---亚洲柴油利润率改善,因越南需求平稳,且韩国炼维护限制了供给.

4月柴油裂解价差上涨1.20美元至每桶15.93美元.航煤裂解价差升1.25美元,至每桶15.97美元.

越南Saigon Petro购买了10万吨,合约74,500桶的含硫0.25%的柴油,于4月20-24日装运,成本加运费价(C&F)为每桶升水1.60美元.卖家未知.

消息人士称,越南Petrolimex从联合石化和Elico Oil购买了五艘柴油船货,每艘7,000吨,含硫均为0.25%,于4-6月装运.其支付价格较新加坡报价升水约0.25美元.

同时,台湾台塑石化向日本贸易商伊藤忠商事出售了48万桶含硫500 ppm的船货,于4月14-18日装运,价格为每桶升水1.30美元.该价格较台塑石化向中国中化出售的3月装运的船货高出36%.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(% 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 137.07 1.65 1.22 135.42

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.68 1.62 1.19 136.06

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.68 1.61 1.17 137.07

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.33 1.56 1.13 137.77

3月柴油互换 GOSGSWMc1 137.58 1.59 1.17 135.99

4月柴油互换 GOSGSWMc2 137.69 1.51 1.11 136.18 (完)