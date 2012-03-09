〔表格〕加拿大1月贸易顺差为21亿加元,12月修正后为顺差28.6亿

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透3月9日电---加拿大统计局周五公布,加拿大1月贸易顺差21亿加元.12月修正后为顺差28.6亿加元(前值为顺差26.9亿加元)
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
1月 12月(修正值) 变动百分比(%) 12月(前值)
贸易收支 +2.095 +2.856 -- +2.687
出口 41.437 42.416 -2.3 42.021
进口 39.342 39.560 -0.6 39.334
路透调查的分析师平均预估加拿大1月贸易顺差20亿加元.(完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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