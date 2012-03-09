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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 22:02 BJT

〔表格〕加拿大1月贸易顺差为21亿加元,12月修正后为顺差28.6亿

路透3月9日电---加拿大统计局周五公布,加拿大1月贸易顺差21亿加元.12月修正后为顺差28.6亿加元(前值为顺差26.9亿加元)

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

1月 12月(修正值) 变动百分比(%) 12月(前值)

贸易收支 +2.095 +2.856 -- +2.687

出口 41.437 42.416 -2.3 42.021

进口 39.342 39.560 -0.6 39.334

路透调查的分析师平均预估加拿大1月贸易顺差20亿加元.(完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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