〔USDA月报〕3月9日美国棉花主要信息

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透3月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估值 2月预估 3月预估
种植面积(百万英亩) 9.15 10.97 14.73 14.73
收割面积(百万英亩) 7.53 10.70 9.75 9.75
单产/英亩 777 812 772 772
产量 12.19 18.10 15.67 15.67
出口 12.04 14.38 11.00 11.00
年末库存 2.95 2.60 3.80 3.90 (完)
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--编译 洪曦;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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