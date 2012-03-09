版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 9日 星期五 22:11 BJT

〔USDA月报〕3月9日美国棉花主要信息

路透3月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).

2009/10 2010/11 2011/12 2011/12

实际值 预估值 2月预估 3月预估

种植面积(百万英亩) 9.15 10.97 14.73 14.73

收割面积(百万英亩) 7.53 10.70 9.75 9.75

单产/英亩 777 812 772 772

产量 12.19 18.10 15.67 15.67

出口 12.04 14.38 11.00 11.00

年末库存 2.95 2.60 3.80 3.90 (完)

欲浏览其他USDA报告,请点选[USDA-CMN]

--编译 洪曦;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐