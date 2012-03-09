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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 23:34 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差逾一年来首次跌至负区,因需求疲弱

路透新加坡3月9日电---亚洲燃料油市场周五收低,3月/4月跨月价差逾一年来首次跌至负区,因高油价导致需求疲弱.

根据汤森路透数据,3月/4月价差收盘为每吨正价差(远期升水)0.50美分,上日为每吨逆价差1.25美元.

炼厂利润率也下滑近2美元,走阔至每桶逾8美元,尽管油价上涨但固定价格水平下滑.

现货市场溢价也走软,卖家的现货报价相当于新加坡现货报价的折扣价.

由于亚洲市场失去了中国买需的支撑,更多的欧洲原油可能转向美国市场,交易员称这两个地区之间的套利窗口开启.

分析师称,中国隐性原油需求可能在今年第二季下滑,因经济增长疲弱,炼厂进行维修.

国际能源署(IEA)在2月的报告中把今年中国的原油需求增幅下修至3.9%,或每日37.1万桶,下调的依据是预期今年中国国内生产总值(GDP)扩张8.2%.IEA在1月时曾预估今年中国的原油需求增长4.3%,或每日41万桶.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $737.50 -$10.10 -1.35 $747.60

现货380CST燃料油 FO380-SIN $727.90 -$10.15 -1.38 $738.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $729.00 -$11.00 -1.49 $740.00

380CST船用燃料油升水 $1.10 -$0.85 -43.59 $1.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF-$0.10 -$1.35 -108.00 $1.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $0.55 -$0.60 -52.17 $1.15 (完)

--编译 李春喜;审校 李军

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