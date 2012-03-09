〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差逾一年来首次跌至负区,因需求疲弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月9日电---亚洲燃料油市场周五收低,3月/4月跨月价差逾一年来首次跌至负区,因高油价导致需求疲弱.
根据汤森路透数据,3月/4月价差收盘为每吨正价差(远期升水)0.50美分,上日为每吨逆价差1.25美元.
炼厂利润率也下滑近2美元,走阔至每桶逾8美元,尽管油价上涨但固定价格水平下滑.
现货市场溢价也走软,卖家的现货报价相当于新加坡现货报价的折扣价.
由于亚洲市场失去了中国买需的支撑,更多的欧洲原油可能转向美国市场,交易员称这两个地区之间的套利窗口开启.
分析师称,中国隐性原油需求可能在今年第二季下滑,因经济增长疲弱,炼厂进行维修.
国际能源署(IEA)在2月的报告中把今年中国的原油需求增幅下修至3.9%,或每日37.1万桶,下调的依据是预期今年中国国内生产总值(GDP)扩张8.2%.IEA在1月时曾预估今年中国的原油需求增长4.3%,或每日41万桶.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $737.50 -$10.10 -1.35 $747.60
现货380CST燃料油 FO380-SIN $727.90 -$10.15 -1.38 $738.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $729.00 -$11.00 -1.49 $740.00
380CST船用燃料油升水 $1.10 -$0.85 -43.59 $1.95
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF-$0.10 -$1.35 -108.00 $1.25
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $0.55 -$0.60 -52.17 $1.15 (完)
--编译 李春喜;审校 李军
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。