〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差逾一年来首次跌至负区,因需求疲弱

由于亚洲市场失去了中国买需的支撑,更多的欧洲原油可能转向美国市场,交易员称这两个地区之间的套利窗口开启.

国际能源署(IEA)在2月的报告中把今年中国的原油需求增幅下修至3.9%,或每日37.1万桶,下调的依据是预期今年中国国内生产总值(GDP)扩张8.2%.IEA在1月时曾预估今年中国的原油需求增长4.3%,或每日41万桶.