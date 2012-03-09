〔USDA月报〕3月9日美国农作物主要信息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 2月预估 3月预估
大豆
种植(百万英亩) 77.5 77.4 75.0 75.0
收割(百万英亩) 76.4 76.6 73.6 73.6
单产(蒲式耳/英亩) 44.0 43.5 41.5 41.5
产量 3,359 3,329 3,056 3,056
压榨 1,752 1,648 1,615 1,615
出口 1,499 1,501 1,275 1,275
年末库存 151 215 275 275
豆油(百万磅)
产量 19,615 18,888 18,605 18,605
出口 3,359 3,233 1,200 1,200
年末库存 3,406 2,425 2,315 2,415
豆粕(豆粉)(千短吨)
产量 41,707 39,251 38,685 38,885
出口 11,160 9,104 8,800 8,900
年末库存 302 350 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 2月预估 3月预估
种植(百万英亩) 59.2 53.6 54.4 54.4
收割(百万英亩) 49.9 47.6 45.7 45.7
单产(蒲式耳/英亩) 44.5 46.3 43.7 43.7
产量 2,218 2,207 1,999 1,999
出口 879 1,289 975 1,000
年末库存 976 862 845 825
玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 2月预估 3月预估
种植(百万英亩) 86.4 88.2 91.9 91.9
收割(百万英亩) 79.5 81.4 84.0 84.0
单产(蒲式耳/英亩) 164.7 152.8 147.2 147.2
产量 13,092 12,447 12,358 12,358
出口 1,980 1,835 1,700 1,700
年末库存 1,708 1,128 801 801
美国乙醇产量
燃料用乙醇 4,591 5,021 5,000 5,000
美国用于生物柴油的豆油产量
甲酯 1,680 2,550 3,600 3,600 (完)
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--编译 洪曦;审校 李军
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。