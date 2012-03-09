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市场报道 | 2012年 3月 9日 星期五 22:39 BJT

〔美国股市〕开盘小幅上涨,受助于强于预期的2月非农就业数据

路透纽约3月9日电---美国股市周五开盘小幅上涨,此前数据显示美国2月非农就业岗位增幅高于预估,显示经济复苏更为广泛.

道琼工业指数.DJI盘初上涨16.88点,或0.13%,至12,924.82点,标准普尔500指数.SPX微涨2.09点,或0.15%,至1,368.00点,Nasdaq指数.IXIC上扬4.86点,或0.16%,至2,975.28点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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