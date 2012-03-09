〔欧洲汇市〕英镑/美元因美非农就业数据下跌,兑欧元上扬

路透伦敦3月9日电---英镑兑美元周五延续跌势,此前美元因优于预期的美国就业数据而全面上扬,同时疲弱的英国工业生产数据则再度引发经济衰退忧虑,并令英镑承压.

不过英镑表现好于欧元,因在希腊与民间债权人达成协议后,投资者将注意力转移到葡萄牙等其他存在问题的欧元区外围国家.欧元区问题将可能对英镑构成支撑,特别是兑欧元时.

美元兑日圆触及九个半月高位,兑欧元亦跳涨,之前数据显示,2月非农就业人数连续第三个月稳步增长,显示出经济复苏更广泛,且进一步货币刺激政策的必要性降低.

"毫无疑问,美国就业数字扶助了美元表现,"Lloyds TSB外汇分析师Adrian Schmidt称."全球其他地方,特别是中国和澳洲--正在放缓,而欧洲也并非理想选择,投资者需要将资金投放到某个地方."

不过他补充称,美元涨势不太可能延续,除非该国利率预期有较大的转升.美联储此前承诺2014年底前将维持低利率不变.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.9%,报1.5682美元.美国就业数据公布前一度触及约1.5792美元.英镑支撑位在55日移动均线1.5670美元.

稍早时数据显示,英国1月工业生产意外下滑0.4%,此后英镑兑美元下跌,兑欧元则回吐涨幅.分析师预估为增长0.3%.

这相应地提高了英国央行透过新一轮量化宽松提供更多刺激政策的机率.

交易商们表示,欧元区不确定性可能令那些希望出脱该地区资产的投资者,把更多资金投入到英国公债等该国资产内,并且未来几个月欧元可能降至0.8000英镑水准.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.4%,报0.8351英镑.欧元本周连续三天上涨,获利了结机会已成熟,据传一瑞士投资账户和英国清算机构卖出欧元/英镑.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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