〔美国经济〕3月2日当周领先指标升至逾六个月高位,增长年率亦上升--ECRI

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约3月9日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小幅上升至逾六个月高位,其增长年率也出现改善.
ECRI表示,美国3月2日止当周领先指标(WLI)升至124.3,这是自去年8月中旬以来的高点,之前一周下修后为124.1,原先公布为124.2.
该指标的增长年率上升至2.6%,之前一周为负3.0%.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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