〔美国经济〕3月2日当周领先指标升至逾六个月高位,增长年率亦上升--ECRI

路透纽约3月9日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小幅上升至逾六个月高位,其增长年率也出现改善.

ECRI表示,美国3月2日止当周领先指标(WLI)升至124.3,这是自去年8月中旬以来的高点,之前一周下修后为124.1,原先公布为124.2.