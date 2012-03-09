版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 9日 星期五 23:53 BJT

〔美国热股〕GREEN MOUNTAIN COFFEE暴跌约14%,因其领先地位受到挑战

路透3月9日电---GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERSGMCR.O股价周五一度暴跌16%,因市场担忧该公司可能失去在美国单杯咖啡机市场近乎垄断的优势地位.之前星巴克(SBUX.O)计划推出与之竞争的咖啡和espresso咖啡机.

GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS股价周五早盘跌14.24%,报53.51美元.星巴克上涨2.42%,报51.59美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐