〔美国热股〕GREEN MOUNTAIN COFFEE暴跌约14%,因其领先地位受到挑战

路透3月9日电---GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERSGMCR.O股价周五一度暴跌16%,因市场担忧该公司可能失去在美国单杯咖啡机市场近乎垄断的优势地位.之前星巴克(SBUX.O)计划推出与之竞争的咖啡和espresso咖啡机.