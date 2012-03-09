〔美国热股〕美国银行与政府达成减免罚款协议,股价早盘升逾1%

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透3月9日电---据华尔街日报报导,美国银行(BAC.N)与政府达成附属同意书(side deal),同意该行通过削减借款人的贷款余额换取减免政府罚款.美国银行是因不合规止赎做法与政府达成和解的五家银行之一,和解金额总共达250亿美元.
美国银行股价周五早盘升1.24%,报8.16美元.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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