〔美国热股〕美国银行与政府达成减免罚款协议,股价早盘升逾1%

路透3月9日电---据华尔街日报报导,美国银行(BAC.N)与政府达成附属同意书(side deal),同意该行通过削减借款人的贷款余额换取减免政府罚款.美国银行是因不合规止赎做法与政府达成和解的五家银行之一,和解金额总共达250亿美元.