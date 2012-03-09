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债券 | 2012年 3月 9日 星期五 23:59 BJT

〔美国热股〕美国银行与政府达成减免罚款协议,股价早盘升逾1%

路透3月9日电---据华尔街日报报导,美国银行(BAC.N)与政府达成附属同意书(side deal),同意该行通过削减借款人的贷款余额换取减免政府罚款.美国银行是因不合规止赎做法与政府达成和解的五家银行之一,和解金额总共达250亿美元.

美国银行股价周五早盘升1.24%,报8.16美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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