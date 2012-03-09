美国各类经济指标总览--2012/3/9

美国劳工部周五公布,2月非农就业岗位增加22.7万个,预估为增加21.0万个;2月失业率为8.3%(预估为8.3%);平均时薪较前月增长0.1%(预估为增长0.2%).美国1月非农就业岗位修正后为增加28.4万个,前值为增加24.3万个;美国1月失业率修正后仍为8.3%.[ID:nEAPA90DS3]

美国商务部公布,美国1月趸售(批发)库存较上月增长0.4%(预估为增加0.6%),12月修正后为增长1.1%(前值为增长1.0%).[ID:nSB8524837]

美国商务部周五公布,美国1月贸易逆差为525.7亿美元(市场预估为逆差490亿),为2008年10月来最大.12月修正后为逆差504.2亿美元(前值为逆差488亿).美国1月出口增长1.4%,进口增长2.1%.美国1月对华贸易逆差为260.2亿美元,12月为逆差231.4亿美元.[ID:nSB1424530]

当前值 前次值

失业率(%) 8.3(2月) 8.3(1月)

非农业就业岗位(万) 增加22.7(2月) 增加28.4(1月修正值)

平均时薪(%) +0.1(2月) +0.1(1月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.2(1月) 持平(12月修正值)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)

实质所得(%) 持平(1月) +0.4(12月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(1月) -0.1(12月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.4(1月) +0.3(12月)

国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季修正值) +1.8(第三季终值)

GDP平减指数(%) +0.9(第四季修正值) +2.6(第三季终值)

零售销售(%) +0.4(1月) 持平(12月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)

工业生产(%) 持平(1月) +1.0(12月修正值)

产能利用率(%) 78.5(1月) 78.6(12月修正值)

初请失业金人数(万人) 36.2(3月3日当周) 35.4(2月25日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字274(1月) 赤字859.7(12月)

领先指标(%) +0.4(1月) +0.5(12月修正值)

个人所得(%) +0.3(1月) +0.5(12月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加177.76(1月) 增加162.68(12月修正值)

企业库存(%) +0.4(12月) +0.3(11月修正值)

建筑支出(%) -0.1(1月) +1.4(12月修正值)

消费者信心 70.8(2月) 61.5(1月修正值)

房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)

建筑许可(万户) 68.2(1月修正值) 67.1(12月)

成屋销售(万户) 457(1月) 438(12月修正值)

新屋销售(万户) 32.1(1月) 32.4(12月修正值)

工厂订单(%) -1.0(1月) +1.4(12月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -3.7(1月修正值) +3.2(12月修正值)

供应管理协会非制造业指数 57.3(2月) 56.8(1月)

供应管理协会制造业指数 52.4(2月) 54.1(1月)

趸售(批发)库存(%) +0.4(1月) 1.1(12月修正值)

进口物价(%) +0.3(1月) -0.1(12月修正值)

出口物价(%) +0.2(1月) -0.5(12月修正值)

单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)

非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)

经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2

(第三季初值) (第二季修正值)(完)