〔芝加哥期市〕CBOT玉米收涨,受中国进口传言推动

路透3月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨,旧作合约受中国进口的传言推动上涨.而新作12月合约涨幅有限,因市场预测今年美国玉米种植面积为1937年以来最大.

原油、贵金属和股市涨势亦提供支撑,但美元走强限制了买兴.

美元周五全线上涨,兑日圆创下近11个月高点,因之前公布的就业数据突显了美国经济的上升势头,而其他国家的经济仍然增长乏力.

民间分析机构Informa Economics预计,今年玉米种植面积为9,551.3万英亩,为1937年以来的高位.美国农业部(USDA)信息显示,当年玉米种植面积为9,717.4万英亩.

USDA公布,2011/12年度美国玉米结转库存为8.01亿蒲式耳,同2月预估一致,高于分析师平均预估的7.85亿蒲式耳.

USDA公布2011/12年全球玉米季末库存为1.2453亿吨,高于分析师普遍预估的1.23469亿吨,但低于USDA2月预测的1.25350亿吨.

5月CBOT玉米合约CK2结算价涨9-1/2美分,报每蒲式耳6.45美元.

今日玉米成交量预估为362,841口.(完)

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