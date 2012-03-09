〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货表现不一,近月合约因获利了结下挫

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透3月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五涨跌互现,交易商称近月合约在触及五个半月高位后,因获利了结而承压.远月合约则受美国新作供给忧虑支撑.
美国农业部(USDA)的美国旧作大豆出口预估保持不变,但下调了南美大豆产量预估,这一因素可能提振美国出口需求,并造成2012/13年美国结存量减少.
CBOT豆粕期货下跌,但豆油期货收高,此前交易商解除做多豆粕/做空豆油价差交易.美国原油和马来西亚棕榈油期货表现强劲,也为豆油增添支持.
近月大豆合约Sc1盘中升至13.49-1/2美元,为2011年9月20日迄今最高,之后价格下滑.
USDA将2011/12年美国大豆结存量预估保持在2.75亿蒲式耳未变,高于市场平均预估的2.60亿蒲式耳.
USDA将2011/12年全球大豆结存量预估从2月的6,028万吨下调至5,730万吨,反映出巴西和阿根廷的产量预估下调.
USDA连续第二个月下调2011/12年中国大豆进口量预期.
Informa Economics将2012年美国大豆种植面积预估从之前的7,456.8万英亩上调至7,512.8万英亩.
CBOT大豆期货放量成交,日成交量较30日均值高约三分之一.
CBOT-5月大豆期货SK2下跌3/4美分,报每蒲式耳13.37-3/4美元.5月豆粕合约SMK2下跌4.5美元,报每短吨362.7美元.
5月豆油合约BOK2上涨0.88美分,收报每磅54.27美分.
今日CBOT预估大豆成交量为282,613口,豆油成交量为120,570口,豆粕成交量为97,171口.
以下为CBOT农产品期货在1746GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 647.00 11.50 1.8% 0.1%
CBOT大豆Sc1 1336.00 -2.25 -0.2% 11.5%
CBOT豆粕SMc1 362.60 -4.60 -1.3% 17.2%
CBOT豆油BOc1 54.16 0.76 1.4% 4.0%
CBOT小麦Wc1 643.25 8.50 1.3% -1.5%
CBOT稻米RRc1 1407.00 14.00 1.0% -3.7%
EU小麦BL2H0 209.00 5.25 2.6% 3.2%
NYMEX原油期货CLc1 107.48 0.91 0.8% 8.8%
道琼工业指数.DJI 12,947 40 0.3% 6.0%
现货金XAU= 1710.00 10.66 0.6% 9.3%
欧元/美元EUR= 1.3111 -0.0167 -1.3% 1.3%
美元指数.DXY 80.0200 0.8810 1.1% -0.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 824 12 1.5% -52.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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