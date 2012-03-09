〔全球金市〕黄金逆转跌势并最终收高,此前美国公布强劲非农就业数据

* 金价跌向200移动均线后,觅得支撑

* 尽管非农就业数据良好,投资者仍因量化宽松预期买入黄金

* 金市本周收平

* 市场关注:下周一公布的美国联邦预算

路透纽约/伦敦3月9日电---金价周五放量收高近1%,逆转稍早跌势,原油和美股走高提振黄金表现,此前美国公布正面就业报告.

今日公布的数据显示美国就业市场实现连续第三个月成长,美元因此上扬,且该国未来货币刺激前景降低,金价一度大幅下跌.

稍晚时,黄金意外呈现40美元的反弹,并最终收在每盎司1,700美元上方.上周三金价重挫5%后,金价波动性即加剧.当时美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克并未给出更多宽松政策暗示.

一位基金经理表示,基于美国成长乏力,以及欧洲方面缺乏解决债务危机信心,投资者仍未完全排除进一步量化宽松的可能性.

"只要'量化宽松令美元贬值的情况'存在,金价就会得到支持."SICA Wealth Management首席投资长Jeffrey Sica表示.

1958GMT,现货金XAU=上涨0.7%,报每盎司1,710.81美元,盘中一度跌至1,677.34美元的六周低位.

金价本周收平,因周五涨势基本上受到本周稍早跌幅的抵消.

美国4月黄金期货GCJ2收高12.80美元,报每盎司1,711.50美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值高5%,有望成为本周第二高.

现货银XAG=上涨1%,报每盎司34.20美元.

美国2月非农就业数据增加逾20万份职位的消息传出后,金价一度下跌1%,并滑向200日移动均线.

一些分析师在金价数次大幅回落后,对于其前景持更加偏空的观点.他们表示,黄金可能会测试每盎司1,650美元,这是上次修正时的支撑区域.

分析师们称,稍早时黄金因数据显示中国经济可能迎来软着陆而承受压力.不过,这则消息也令投资者们认为,中国政府由此得到进一步放宽政策以支持成长的空间.

现货铂金XPT=上涨1.3%,报每盎司1,679.24美元.现货钯金XPD=上扬0.2%,报每盎司700.72美元.

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最新价格/ 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1711.50 12.80 0.8 1677.00 1714.90 186,822

COMEX 5月白银期货 34.212 0.381 1.1 33.145 34.445 53,786

COMEX 4月铂金期货 1684.90 28.20 1.7 1649.30 1687.00 8,676

COMEX 6月钯金期货 709.95 10.50 1.5 689.50 711.80 2,929

现货金 1710.81 11.47 0.7 1678.15 1714.00

现货银 34.200 0.350 1.0 33.170 34.380

现货铂金 1679.24 21.00 1.3 1651.60 1682.00

现货钯金 700.72 1.22 0.2 690.48 707.50

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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