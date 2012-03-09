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市场报道 | 2012年 3月 10日 星期六 05:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.11%,Nasdaq指数收高0.6%

路透纽约3月9日电---美国股市周五收高,因投资者将注意力放在表现强劲的2月美国非农就业报告,而未受希腊技术性违约的影响.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升14.08点,或0.11%,至12,922.02点;标准普尔500指数.SPX上涨4.96点,或0.36%,至1,370.87点.Nasdaq指数.IXIC收高17.92点,或0.60%,至2,988.34点.

不过,本周道指下跌0.4%,而标普500指数涨0.1%,Nasdaq指数升0.4%(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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