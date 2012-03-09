〔纽约汇市〕美元因强健美国非农就业数据大涨,兑日圆有望连涨第五周

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 美国非农就业数据显示,经济复苏更为普遍
* 欧元疲弱,因经济情况不佳盖过希腊债务互换协议达成的影响
* 美元兑日圆有望实现连续第五周上涨
* 欧元区债务危机犹存,将给欧元带来压力
路透纽约3月9日电---美元周五大涨,录得今年兑主要货币最好表现,此前强劲的就业数据暗示美国经济在其他经济体陷入挣扎的时刻,正处于复苏.
美元/日圆接近82日圆上方的11个月高位,并有望录得连续第五周上涨,为近五年来最好纪录.
与此同时,有关欧元区衰退的担忧将欧元推至三周低位1.3095美元,其影响盖过了希腊完成债务互换、并为获得更多援助扫清障碍的正面作用.
"美元情况开始变好,"GFT Forex研究部主管Kathy Lien表示."有关美国经济的整体人气不错.企业正在招聘,消费者信心上扬,并且股市也在上涨."
富国货币策略部主管Nick Bennenbroek补充道:"美国(经济)稳步复苏,而欧洲经济则充满挑战."
美国2月非农就业人数增加22.7万,连续第三个月实现超过20万人的增幅.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)曾表示,有意保持近零利率直至2014年.不过,如果美国数据势头持续,一些分析师猜测联储可能需要重新考虑额外货币宽松政策的计划.美联储将在下周举行政策会议.
欧元兑美元EUR=最新下跌1.2%,报1.3113美元.美元兑日圆JPY=则上涨1%,报82.36日圆,接近日内高位和10个半月高点82.64日圆.
美元指数上涨1.1%,为12月迄今最高单日涨幅.
日本经济仍深陷通货紧缩的阴影,市场预计更多宽松货币政策将出台,因日本试图推高通胀并重新回到增长.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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