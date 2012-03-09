〔纽约汇市〕美元因强健美国非农就业数据大涨,兑日圆有望连涨第五周

* 美国非农就业数据显示,经济复苏更为普遍

* 欧元疲弱,因经济情况不佳盖过希腊债务互换协议达成的影响

* 美元兑日圆有望实现连续第五周上涨

* 欧元区债务危机犹存,将给欧元带来压力

路透纽约3月9日电---美元周五大涨,录得今年兑主要货币最好表现,此前强劲的就业数据暗示美国经济在其他经济体陷入挣扎的时刻,正处于复苏.

美元/日圆接近82日圆上方的11个月高位,并有望录得连续第五周上涨,为近五年来最好纪录.

与此同时,有关欧元区衰退的担忧将欧元推至三周低位1.3095美元,其影响盖过了希腊完成债务互换、并为获得更多援助扫清障碍的正面作用.

"美元情况开始变好,"GFT Forex研究部主管Kathy Lien表示."有关美国经济的整体人气不错.企业正在招聘,消费者信心上扬,并且股市也在上涨."

富国货币策略部主管Nick Bennenbroek补充道:"美国(经济)稳步复苏,而欧洲经济则充满挑战."

美国2月非农就业人数增加22.7万,连续第三个月实现超过20万人的增幅.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)曾表示,有意保持近零利率直至2014年.不过,如果美国数据势头持续,一些分析师猜测联储可能需要重新考虑额外货币宽松政策的计划.美联储将在下周举行政策会议.

欧元兑美元EUR=最新下跌1.2%,报1.3113美元.美元兑日圆JPY=则上涨1%,报82.36日圆,接近日内高位和10个半月高点82.64日圆.

美元指数上涨1.1%,为12月迄今最高单日涨幅.