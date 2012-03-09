〔加拿大汇市〕加元兑美元上扬,美国就业数据好于加拿大数据

路透多伦多3月9日电---加元兑美元周五收涨,因市场淡化了疲弱的加拿大就业数据而青睐强于预期的美国就业数据.美国乐观的就业数据提供了其经济复苏的另一个证据,美国未加拿大最大贸易伙伴.

周五公布的数据显示,美国2月非农就业岗位增加22.7万个,高于预估的21万个.[ID:nEAPA90DS3]这是一年内首次非农就业岗位增幅连续三个月超过20万.

而在加拿大国内,该国统计局周五公布,该国2月就业岗位减少2,800个[ID:nSB1424480],尽管国内经济出现良好迹象,且美国就业市场复苏,但就业增长仍然停滞不前.

"加元基本面对美国的乐观数据以及北美的健康增长信号做出反应,而对加拿大自己的就业数据反应不大,"加拿大帝国商业银行(CIBC)首席经济学家Avery Shenfeld表示.

"美元受利好就业数据提振上涨,加元也受该数据提振兑美元上扬."

加元兑美元CAD=D4收盘报0.9909加元,或1.0092美元.周四收盘报0.9911加元,或1.0090美元.加元本周跌0.2%.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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