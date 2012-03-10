(重温稿)《中国数据观测》季节因素料推动2月进出口增速大幅反弹,逆差或再现

* 公布内容: 2月进出口贸易数据

* 公布时间: 3月10日(周六)

--调查结果:

指标 2月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 32.0 5.1-65.0 -0.5 2.4 25

进口(%) 27.0 -13.5-48.0 -15.3 19.4 25

贸易顺差(亿美元) -49 -242至263 273 -73 24

--数据要点:

路透调查综合25位机构分析师预测中值显示,受季节因素下去年基期较低,及2月工作日增多影响,中国2月进出口同比增幅料双双大幅上行,其中出口增速或创11个月以来新高至32%;进口增速则攀升至27%,创下四个月来新高.

调查数据并显示,在去年2月出现贸易逆差后,本月有望再现逆差49亿美元.

本周出炉的中国政府工作报告称,2012年要保持对外贸易稳定发展,稳定出口增长,积极扩大进口;目标今年进出口总额增长10%左右.

中信证券报告称,2月份工作天数的增加及内外需暂时回稳,将支撑进出口增速的反弹.从海外情况看,欧洲版"量化宽松"政策、希腊第二轮贷款协议的达成等因素,缓和了市场的恐慌情绪;另外,从2月的PMI指标看,国内经济回落的速度有所放缓.

欧洲央行(ECB)此前展开第二轮再融资操作以释出低成本资金,银行业申请规模共计5,300亿欧元,令市场更加相信,此举将促使信贷资金流向企业,且深陷欧债危机的国家政府借款成本有望下降.[ID:nSB1419550]

季节性因素推动中国2月制造业PMI连续第三个月回升,彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显.[ID:nSB1420616]

不过受访分析师们指出,今年世界经济仍将保持放缓态势,尤其是欧元区经济或现负增长,新兴市场经济增速也不断下滑,中国出口外部环境严峻,料未来数月出口增速仍处下行轨道.且一季度GDP(国内生产总值)增速或触底,国内加工贸易规模有所下降,进口需求也可能有所放缓.

随着欧债危机愈演愈烈,过度依赖欧美市场的中国正寻觅应对措施.中国商务部副部长钟山此前表示,中国今年将加大对新兴市场,尤其是发展中国家市场的开拓力度,力争到2015年中国与欧美日等传统市场以外市场贸易占比提高5个百分点.[ID:nSB1401600]

--市场影响:

月度进出口贸易数据若大幅低于市场预期,则将加剧市场对未来国内外经济下滑的担忧,推升避险情绪,打压原油CLc1等大宗商品价格及商品货币澳元AUD=等.而近期持续攀升的中国股市亦或受此拖累,令部分资金选择获利了结.

相反,贸易数字若意外强于预期,则将会减轻相关忧虑,缓和投资者对于中国经济"硬着陆"及全球经济复苏缓慢的悲观预期.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

--------------------------------------------------------

4CAST 32.1 27.6 -5.70

澳新银行 56.8 27.5 19.10

交通银行 47.8 38.4 -1.00

美银美林 32.0 45.0 -23.20

交银国际 25.0 17.0 0.00

国开证券 35.1 29.3 -4.5

建设银行 52.0 34.6 7.00

中金公司 35.0 27.0 -1.90

中信证券 24.1 23.5 -9.10

大和资本市场 40.0 25.0 ~

德意志银行 23.0 5.0 9.20

高盛 25.0 35.0 -20.2

华融证券 5.1 -13.5 26.25

华泰联合证券 42.3 39.6 -7.40

华宝信托 65.0 48.0 5.00

兴业银行 32.9 41.5 -10.00

ING金融市场 35.0 25.0 0.50

瑞穗证券 20.0 25.0 -14.00

华侨银行 35.0 25.0 0.5

北京领先国际金融资讯 10.0 25.0 -24.20

上海证券 13.8 5.3 0.00

申银万国 24.1 23.8 -8.50

法兴 30.0 26.0 -5.30

渣打银行 27.0 40.0 -22.60

瑞银 20.0 30.0 -19.80(完)