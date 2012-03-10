〔中国数据〕2月进出口大幅反弹并再现逆差,前景谨慎乐观(更新版)

(新增分析师观点,及更多背景)

* 进口同比增长39.6%,出口增长18.4%

* 时隔一年后再现逆差314.9亿美元,为至少10年来最大逆差

* 进口增速创下13个月新高,出口增速为六个月高位

* 对外贸前景谨慎乐观

* 实现全年进出口增长10%的目标应无虞

路透北京3月10日电---春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此录得至少10年来最大贸易逆差.

综合前两个月的贸易数字看,进出口虽然偏弱,但尚属平稳.分析师预计,未来随着欧美经济缓慢复苏,中国外贸形势料没有想像的那般糟糕,对前景看法谨慎乐观,实现全年进出口增长10%的目标应无虞.

"基本符合预期,最主要的春节错位导致进口大幅反弹,"申银万国证券宏观分析师李慧勇称.

他预计,全年来看,伴随经济形势明朗,中国对欧出口回升,带动中国总体出口回升,实现全年13.5%问题不大,比商务部预测的10%更好一些.

"整体外贸形势还不错,因为此前悲观看负增长,现在看起来还是比较正常,不会如08和09年那样惨,比金融危机的时候好一些,"李慧勇称.

中国海关周六公布,2月出口同比增长18.4%,增幅创下六个月新高,但逊于路透调查中值的增长32%;进口同比增长39.6%,远高于预期的27%,且为13个月最高增幅.1-2月合并来看,进出口同比增幅分别为7.7%和6.9%,累计贸易逆差42.5亿美元.

2月录得314.9亿美元的贸易逆差,为时隔一年后再现.中国1月进出口同比双双负增长,分别下降15.3%和0.5%;上次录得逆差则是在去年2月,当时为逆差73亿美元.[ID:nSB1424988]

"未来出口形势继续恶化的可能性也不大,从经济合作暨发展组织(OECD)公布的一些先行指标来看,降幅已经有所趋缓,"国开证券宏观经济分析师杜征征评价道.

他预计,出口上半年将持续处于下降轨道,但下半年有可能回暖,全年增幅10%-12%.

海关数据并显示,经季节调整后,2月中国出口和进口的同比增长速度分别为4%和9.4%.

本周出炉的中国政府工作报告称,2012年要保持对外贸易稳定发展,稳定出口增长,积极扩大进口;目标今年进出口总额增长10%左右.

中国商务部周三称,将保持外贸政策连续性和稳定性,研究出台新的促进措施,巩固和扩大国际市场份额.且将增加能源原材料、先进技术设备、关键零部件和消费品的进口.并继续敦促美欧放宽对中国的高技术产品出口管制.[ID:nSB2018873](完)

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