〔新闻稿〕中国2月出口同比增长18.4%,进口增长39.6%--海关总署

(以下是中国海关总署最新公布的"1至2月进出口5,330.3亿美元同比增长7.3%"的新闻稿全文)

1至2月进出口5,330.3亿美元同比增长7.3%

海关总署今天发布今年1至2月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前两个月，我国进出口总值5330.3亿美元，比去年同期（下同）增长7.3%。其中，出口2643.9亿美元，增长6.9%；进口2686.4亿美元，增长7.7%；累计贸易逆差为42.5亿美元。

海关统计显示，2月份，我国进出口总值为2604.3亿美元，增长29.4%。其中出口1144.7亿美元，增长18.4%；进口1459.6亿美元，增长39.6%。由于去年2月份受春节长假影响导致基数偏低，致使今年2月份我国进出口名义同比增速较快。经过季节调整后，2月份我国进出口、出口和进口的同比增长速度分别为7%、4%和9.4%。

1至2月，我国一般贸易进出口2834.9亿美元，增长7.8%。其中，出口1230.8亿美元，增长5.6%；进口1604.1亿美元，增长9.6%。一般贸易项下出现贸易逆差373.3亿美元，扩大25.2%。同期，我国加工贸易进出口1884.4亿美元，增长5.3%，。其中，出口1211.4亿美元，增长7%；进口673亿美元，增长2.3%。加工贸易项下贸易顺差538.4亿美元，扩大13.5%。

在与主要贸易伙伴的双边贸易中，对俄罗斯和巴西等国进出口增速较快。据海关统计，1至2月，中欧双边贸易总值798亿美元，增长4.7%。同期，中美双边贸易总值为660.5亿美元，增长9.2%。1至2月，我国与东盟双边贸易总值为518.4亿美元，增长9.1%。中日双边贸易总值为490.7亿美元，增长0.5%。同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为135.1亿和115.4亿美元，分别增长31.9%和10.6%。

今年1至2月，广东省外贸进出口总值1268.3亿美元，增长1.1%。同期，江苏省、北京市和上海市进出口总值分别为740.9亿、655.4亿和637.8亿美元，分别增长0.4%、13%和6.9%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口总值分别为437.7亿、351.2亿和212.9亿美元，分别增长3.4%、6.2%和16.5%。从出口方面来看，1至2月，广东省出口734.6亿美元，增长0.7%。江苏省、上海市和浙江省分别出口423.8亿、299.4亿和295亿美元，分别增长2.8%、9.4%和2.5%。同期，山东省、福建省和北京市分别出口176.6亿、125.3亿和82.3亿美元，分别增长4.7%、7.8%和8.5%。此外，中西部地区出口则呈现快速增长，其中河南省和重庆市的出口增速分别为1.6倍和1.4倍，甘肃省、广西壮族自治区和江西省的出口增速分别为52.6%、38.7%和22.4%。

今年1至2月，外商投资企业进出口2705.5亿美元，增长5.8%。同期，民营企业（包括集体、私营企业及其他企业）进出口1441.2亿美元，增长8.9%。国有企业进出口1183.6亿美元，增长8.9%。

在出口商品中，机电产品出口稳定增长。据海关统计，1至2月，我国机电产品出口1564.4亿美元，增长8.8%，较同期我国出口总体增速高1.9个百分点。其中电器及电子产品出口638.7亿美元，增长5.5%；机械设备出口514.6亿美元，增长13%。此外，服装出口192.9亿美元，下降2.5%；纺织品出口119.4亿美元，下降2.6%；鞋类出口59.5亿美元，下降2.1%；箱包出口25.3亿美元，下降12.1%。

在进口商品中，传统大宗商品进口量平稳增长。海关统计显示，1至2月，我国铁矿砂进口1.2亿吨，增加5.7%，进口均价为每吨136.4美元，下跌12.9%；大豆进口844万吨，增加13.2%，进口均价为每吨521.6美元，下跌7.7%。此外，进口机电产品1075.9亿美元，增长2.4%；其中进口汽车18.4万辆，增加33.2%。(完)

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