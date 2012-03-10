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亚洲 | 2012年 3月 10日 星期六 13:32 BJT

〔中国个股〕保利地产2月签约金额同比增近五成,销售回暖

路透上海3月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周六公告称,2月签约金额和签约面积同比均实现增长,一举扭转1月双双跌约七成的惨淡局面.

该公司2月实现签约金额36.16亿元人民币,同比增长46.29%;签约面积37.79万平方米,同比上涨69.53%.

此前数据显示,1月签约金额仅有15.11亿元,同比下降69.35%;签约面积12.50万平方米,同比降74.69%.[ID:nSB1375970]

不过综合头两个月情况来看,1-2月共实现签约金额51.28亿元,同比下降30.73%;签约面积50.28万平方米,同比下降29.84%.

中国国家统计局昨日发布数据显示,1-2月全国商品房销售面积同比下降14.0%,商品房销售额同比下降20.9%;房地产开发投资增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点;房屋新开工面积增长5.1%,增速回落11.1个百分点.[ID:nSB2024589]

但全国1-2月个人按揭贷款达1,296亿元人民币,同比增长1.2%,为去年以来首次出现正增长,显示近期在首套房贷利率回归及优惠重现的背景下,刚性需求进一步回归市场,未来市场成交或有所回升.

保利地产周五收报11.68元,过去一个月累计上涨10.606%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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