〔中国个股〕保利地产2月签约金额同比增近五成,销售回暖

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月15日
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资
路透上海3月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周六公告称,2月签约金额和签约面积同比均实现增长,一举扭转1月双双跌约七成的惨淡局面.
该公司2月实现签约金额36.16亿元人民币,同比增长46.29%;签约面积37.79万平方米,同比上涨69.53%.
此前数据显示,1月签约金额仅有15.11亿元,同比下降69.35%;签约面积12.50万平方米,同比降74.69%.[ID:nSB1375970]
不过综合头两个月情况来看,1-2月共实现签约金额51.28亿元,同比下降30.73%;签约面积50.28万平方米,同比下降29.84%.
中国国家统计局昨日发布数据显示,1-2月全国商品房销售面积同比下降14.0%,商品房销售额同比下降20.9%;房地产开发投资增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点;房屋新开工面积增长5.1%,增速回落11.1个百分点.[ID:nSB2024589]
但全国1-2月个人按揭贷款达1,296亿元人民币,同比增长1.2%,为去年以来首次出现正增长,显示近期在首套房贷利率回归及优惠重现的背景下,刚性需求进一步回归市场,未来市场成交或有所回升.
保利地产周五收报11.68元,过去一个月累计上涨10.606%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资
2月15日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88521 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.91 7.88 2.57 南玻 12.33 6.12 2.28 深康佳 4.53 2.79 1.83 ST中华 12.33 4.92 2.83 ST中冠
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