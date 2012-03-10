《中国贸易焦点》进出口大幅反弹冲淡外贸阴霾

* 春节错位因素扰动,2月进出口大幅反弹

* 时隔一年再现逾300亿美元逆差

* 外贸仍属平稳,前景谨慎乐观

* 实现全年进出口增长10%的目标应无虞

* 人民币将继续缓慢升值

路透北京3月10日电---春节错位因素扰动,导致中国2月进出口大幅反弹.综合前两个月数据来看,外贸仍属平稳,前景谨慎乐观.未来随着内外需双双好转,外贸将更趋于平衡,全年实现10%的增长目标应无虞.

进口增速是出口的两倍有余,致使2月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大,这无疑将缓解人民币升值压力.鉴于目前出口仍面临考验,且在政府高层看来汇率正接近"均衡",预计人民币未来将继续缓慢升值.

"出口形势还在恢复通道中,没有大的问题,不会如大家想的那么糟糕...完成全年10%的目标没什么问题,"华创证券宏观分析师华中炜称.

他指出,从全球经济情况看,欧洲风险问题逐步解决,全球经济疲弱增长的确定性增加,中国出口将缓慢恢复,不必对外贸形势过于不悲观.

申银万国证券宏观分析师李慧勇亦认为,随着欧洲经济形势明朗,中国对欧出口将逐步回升,从而带动中国总体出口回升,估计实现全年13.5%的增长问题不大,比官方预测的10%要好一些.

中国海关周六公布,2月出口同比增长18.4%,增幅创下六个月新高,但逊于路透调查中值的增长32%;进口同比增长39.6%,远高于预期的27%,且为13个月最高增幅.

2月录得314.9亿美元的贸易逆差,为时隔一年后再现逆差格局.中国1月进出口同比双双负增长,分别下降15.3%和0.5%;上次录得逆差则是在去年2月,当时为逆差73亿美元.[ID:nSB1424988]

本周出炉的中国政府工作报告称,2012年要保持对外贸易稳定发展,稳定出口增长,积极扩大进口;目标今年进出口总额增长10%左右.

**外贸仍属平稳,前景谨慎乐观**

1月进出口数据意外回落,加重市场对外贸的忧虑.但2月数据大幅逆转显然冲淡了阴霾.

统计局数据显示,1-2月合并来看,进出口同比增幅分别为7.7%和6.9%,累计贸易逆差42.5亿美元;若经季节调整后,2月中国出口和进口的同比增长速度分别为4%和9.4%.

除却春节扰动因素,前期在一线调研的分析师坦言,订单回升以及中间渠道原材料的补库存行为正在令中国外贸形势好转,显示出口形势正在恢复,中国宏观经济有望从疲弱的底部回升.

"整体仍然呈现了平稳的态势,并没有脱离正常发展轨迹;2月净出口正如市场预期出现逆差,表明外贸并没有脱离正常的季节性波动规律,"上海证券宏观分析师胡月晓称.

国开证券宏观经济分析师杜征征预计,中国出口上半年预计持续处于下降轨道,不过下半年有可能回暖,全年增幅10%-12%.

"未来出口形势继续恶化的可能性也不大,从经济合作暨发展组织(OECD)公布的一些先行指标来看,降幅已经有所趋缓,"他说.

商务部稍早发布新闻稿称,将保持外贸政策连续性和稳定性,研究出台新的促进措施,巩固和扩大国际市场份额.[ID:nSB2018873]

"整体外贸形势还不错.因为此前悲观者认为会负增长,现在看起来还是比较正常,不会像2008和2009年那样差,比金融危机的时候好一些,"李慧勇称.

**大额逆差减缓升值压力**

2月惊现大额逆差,无疑将缓解外界对人民币汇率的批评声浪.考虑目前出口仍面临压力,预计未来人民币将继续缓慢走升.

胡月晓指出,受国际经济形势影响出口相对下降较多,进口受大宗商品价格持续高位运行和内需提升的进口量上升综合影响,仍会保持较高增速.受贸易条件和进出量结构性变化的双重影响,进出口将"更加趋向平衡",即顺差将继续下降.

"综合来看,人民币升值目前已到强努之末.贸易状况的变化,对汇率变动影响主要是心理预期,"她说.

自2005年7月汇改以来,人民币兑美元累计升值24%左右.去年全年升值幅度约5.1%.

中国总理温家宝在政府工作报告中,指出要完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性;随后央行行长周小川称,人民币汇率逐渐具备了波动的条件,幅度可以考虑适当加大.

央行货币政策委员李稻葵继而也发表言论称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步要进一步放宽双向波动幅度,从目前的千分之五扩大到千分之七及七点五,进行逐步调整.他并预计,今年贸易顺差将降到1,000亿美元以下,占GDP比例1.5%以下.[ID:nSB2019833]

申银万国的李慧勇也称,"自从次贷危机以来,人民币升值就不再是经常项目顺差的原因,而是国家的战略以及贸易升级的要求...升值大势所趋."他维持全年人民币升值3%左右的判断.

不过,对于一季度是否还将出现逆差分析师看法不一.华中炜指出,中国出口形势还在恢复通道中,一季度还是有一定顺差,但不会太高.

而杜征征却认为,"考虑当前出口比较低迷,所以3月份可能还将保持小幅逆差的状况,这样看,一季度或与去年同期一样出现逆差."

中国商务部部长陈德铭周三称,对今年外贸实现增长10%的目标有信心,人民币汇率在增加弹性的同时,要基本保持在一个稳定的水平上.[ID:nSB2019101](完)