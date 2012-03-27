《交易视点》中国中低评级信用仍有走强基础,信用债行情有望深化--中信

路透上海3月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)二季度信用产品投资策略报告认为，经济周期、流动性、利率风险、信用风险及供需关系等均不同程度支持中低评级的信用债走强，信用债行情有望进一步深化。

**政策放松和低估值**

中低评级债行情的推动因素：政策放松和低估值。政策放松使得流动性风险、信用风险均向有利方向转变，而较高的收益率水平及信用利差则具备明显的安全边际。

行情演变趋势：高等级债安全边际有所降低，收益率如果回到5%左右依然具备长期配置价值。以AA中票为代表的中低评级债收益率依然会继续下降，但幅度和速度会有所放缓。

城投债为代表的低等级债行情可能会持续较长时间，收益率仍有较大的下降空间。

曲线结构变动趋势：曲线将会继续增陡，但高等级债可能已进入增陡第二阶段

信用利差变动趋势。高等级债信用利差稳定略有缩窄，而低等级债信用利差将会持续缩窄。每一轮行情的结束都伴随低等级债信用利差的大幅缩窄，建议重点关注低等级债信用利差的变动。

信用债投资价值明显高于利率产品，建议仍以信用债为主，并以中低评级为主，高等级为辅；期限选择上，在曲线陡峭化的过程中，中短期品种更优；综合考虑曲线及久期因素，3年期是较好的选择；信用债的资产配置比例建议按照20%：40%：40%配置AAA或AA+中票、AA中票或公司债以及城投债。

**城投债价值洼地**

城投债回暖的条件已经基本具备:流动性相对宽松的局面已经形成；城投债违约风险大为降低；信用环境较去年明显好转；一级市场解冻，优质城投债出现抢购；其它券种收益率降至较低水平，城投债高收益率凸显优势。

城投债存量券估值收益率曲线的变动预计与中票较为类似，呈现陡峭化和评级重心下移的趋势。

从供给来看，作为地方直接债务融资的主要渠道之一，市场认可度的上升和主管机关审批趋于加速可能将使得城投债的发行明显放量，目前我们预测今年城投债发行量达3,000亿元左右，供给的上升可能给市场形成一定压力。

而对平台贷款政策的定点微调和对经济增长相对乐观的预期使我们看好城投债市场的主要支撑，如果信贷政策的放松相对迟疑，经济出现持续下行，则需要关注信用风险偏好转而下降的风险。

尽管城投债行情的不确定性仍然存在，但预计仅仅影响其收益率下降的幅度，但并不影响其配置价值；城投债是二季度不确定的市场中相对确定性的品种，也是少有的价值洼地。(完)

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