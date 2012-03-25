版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 07:42 BJT

〔中港股业绩〕中国太保去年实现净利83.13亿元,同比下降2.9%

路透上海3月26日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一公布2011年年报,按中国会计准则,去年实现净利润83.13亿元人民币,同比下降2.9%.

2011年 2010年

每股盈利(元) 0.97 1.00

净利润(百万元) 8,313 8,557

营收(百万元) 157,934 141,662 (完)

欲浏览中国太保更多新闻,请点击[601601.SS-CMN]

参看上市公司刊登于上海证交所网站的年报,请点选(here)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐