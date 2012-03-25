〔中港股业绩〕中国太保去年实现净利83.13亿元,同比下降2.9%

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透上海3月26日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一公布2011年年报,按中国会计准则,去年实现净利润83.13亿元人民币,同比下降2.9%.
2011年 2010年
每股盈利(元) 0.97 1.00
净利润(百万元) 8,313 8,557
营收(百万元) 157,934 141,662 (完)
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--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT