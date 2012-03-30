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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:16 BJT

〔表格〕中国南方航空去年净利按年降12%,至51亿元人民币

路透北京3月30日电---中国南方航空股份有限公司(1055.HK)(600029.SS)公布,根据国际会计准则,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元)　 0.52 0.70

末期股息(元)　 0.2 无

净利 5,110 5,792

营业额　 90,395 76,495

截止过户日期 有待公布

发放股息日期 有待公布

注:南方航空为中国三大航空集团之一.根据汤森路透综合分析师平均预测其2011年净利润为53.89亿元人民币.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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