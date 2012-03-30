〔表格〕中国南方航空去年净利按年降12%,至51亿元人民币

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京3月30日电---中国南方航空股份有限公司(1055.HK)(600029.SS)公布,根据国际会计准则,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.52 0.70
末期股息(元) 0.2 无
净利 5,110 5,792
营业额 90,395 76,495
截止过户日期 有待公布
发放股息日期 有待公布
注:南方航空为中国三大航空集团之一.根据汤森路透综合分析师平均预测其2011年净利润为53.89亿元人民币.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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