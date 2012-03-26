《中国股市盘前看点》--3月26日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国2月成屋待完成销售指数
**宏观经济和政策面**
--中国证监会副主席姚刚周日表示,证监会正与相关部门推进增加QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度事宜,以吸引更多长期境外资金投资内地资本市场.[nSB1452724]
--国家外管局局长易纲周日称,外贸企业强制结售汇制度已彻底告别历史舞台,外汇储备目前为3.2万亿美元,十分充裕.[nSB1452498]
**重点行业和公司**
--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周日晚公布2011年报,按国际会计准则,去年实现净利润732.25亿元人民币,同比增长2%.[nSB1452778]
--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公布2011年年报,按中国会计准则,去年实现净利润83.13亿元,同比下降2.9%.[nSB1445750]
--澳洲航空(QAN.AX)和中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)发布声明称,两家公司将投资最多1.98亿美元,在香港建立一家名为捷星香港有限公司的廉价航空公司,初期将投入三架空客A320客机运营.[nSB1452832]
--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)去年度该行净利升25.52%,受益于净利息收益率稳步回升,该行并预期今年人民币贷款增速计划约降至12%.[nSB1452494]
**海外动向**
--美国股市上周五在清淡交投中收涨,受能源和基础资源股上扬提振,尽管年内第二周收跌,标普500指数仍显示出很强的韧性.道琼工业指数.DJI收高34.59点,或0.27%,至13,080.73点;标准普尔500指数.SPX收涨4.33点,或0.31%,至1,397.11点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线将试探2,300点整数位的支撑. (完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
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