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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 12:53 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月26日

路透上海3月26日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年3月26日-3月30日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    3/26      深   中际装备   300308         1,667       20.00        26.73     广发证券  3/29
    3/27      沪   隆基股份   780012         7,500   17.50-21.00    20.59-24.71 国信证券  3/30
    3/27      深   吉艾科技   300309         2,800       31.00        33.99     中金公司  3/30
    3/28      深   奥马电器   002668   不超过4,135        --           --       国信证券  4/5
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,065.69亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1453186]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注     
 
  浙商沪深300指数  浙商基金      华夏银行     工商银行、光大证券等     3/28-4/27
  分级基金

  民生加银信用     民生加银      中国银行     建设银行、海通证券等     3/28-4/23
  双利债券基金 

  广发深证100指数  广发基金      建设银行     工商银行、兴业证券等     3/27-4/26
  分级基金

  国泰大宗商品     国泰基金 境内:中国银行     建设银行、国泰君安等     3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币)
  配置基金(QDII)(LOF)(FOF)  境外:道富银行

  中欧信用增利分级 中欧基金      邮储银行     中信建投、兴业证券等     3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  信诚双盈分级     信诚基金      中国银行     农业银行、中信证券等     3/26-4/18  
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  工银瑞信基本面   工银瑞信      中国银行     交通银行、渤海证券等     3/20-4/24
  量化策略股票基金

  富安达策略精选   富安达        交通银行     交通银行、南京证券等     3/19-4/23
  混合型基金

  农银汇理消费     农银汇理      邮储银行     农业银行、国泰君安等     3/19-4/20
  主题股票基金

  银河通利分级     银河基金      北京银行     建设银行、国泰君安等     3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)

  长城优化升级     长城基金      建设银行     中信银行、招商证券等     3/19-4/18
  股票基金

  信诚周期轮动     信诚基金      中国银行     建设银行、中信证券等     3/14-4/18
  股票基金(LOF)

  鹏华价值精选     鹏华基金      建设银行     招商银行、海通证券等     3/12-4/11
  股票基金

  融通创业板       融通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     3/5-3/30
  指数增强基金

  上证自然资源ETF  博时基金      建设银行     银河证券、中信建投等     3/5-3/30

  博时上证自然     博时基金      建设银行     招商银行、广发证券等     3/5-3/30
  资源ETF联接基金

  兴全轻资产投资   兴业全球      招商银行     交通银行、东方证券等     2/27-3/27 
  股票基金(LOF)
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  国开行         220       五年     固息金融债      周一
  杭州银行        80      三/五年   固息金融债      周一
  中国石化       100       六个月  超短期融资券     周二
  (600028.SS)(0386.HK)
  中信集团        90      7/10年    中期票据        周四
  光大银行       100       五年     固息金融债      周四
  (601818.SS)    100       五年     浮息金融债      周四
                                  (一年定存基准)
  财政部         280       10年     记账式国债    3/22-3/26
                     (今年第四期续发)
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计

    990               100             1,090
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)

  财政部             固息国债          300          上周六(24日)
  南方工业集团       短期融资券         52          上周日(25日)
  中石油集团         中期票据          200          周一
  兴业银行           固息金融债         70          周四
  兴业银行           浮息金融债         50          周四
  中国石化           中期票据          100          周五

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  远方光电    1,500       45.00     1.73          312.35          329.90    3/21   3/26
  鞍重股份    1,700       25.00     0.64          532.84          538.62    3/21   3/26
  中际装备    1,667       20.00      --             --              --      3/26   3/29
  隆基股份    7,500   17.50-21.00    --             --              --      3/27   3/30
  吉艾科技    2,800       31.00      --             --              --      3/27   3/30
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 周晓峰/冉莹; 审校 边竞

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