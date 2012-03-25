(重温稿)《中国新债预测》农发行一年固息债利率预测均值3.54%,低于二级市场

* 招标品种: 农发行一年固息债

* 招标金额: 不超过200亿元人民币

* 招标时间: 周一(26日)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.50%-3.58%

* 预测均值: 3.54%

路透上海3月23日电---中国农业发展银行下周一将招标发行一年期固息债.路透调查显示,虽然下周即进入季(月)末倒数,资金面较前收紧,但一年期央票停发已久,市场对同年期债券需求累计,料本期新债整体仍将受到机构欢迎.中标利率将低于二级市场水平,均值在3.54%.

交易员认为,一年期央票持续停发,市场对短期债券需求强烈,而这种强烈的需求可能就会在本期新债中体现.并且剔除月末翘尾因素外,资金面短期仍将维持稳定,以目前一年债券收益率看,机构仍然有利可图.

"一年期券用来调整组合结构,安排现金流是很好的,但是一年央票一直停发,也看不到发的迹象,所以估计对这次(新债)的需求应该不错,"华南一银行交易员称.

北京一银行交易员指出,下周随着月末临近,流动性较前收紧,机构交易活跃性也相对减弱,如果该期债不赶是在季(月)末时间窗口发行,市场需求将会更好.

由于央票存在明显的一二级利差,重启发行阻力重重,且央行近期公开市场操作显示其意欲将操作期限缩短,更为精准地调控流动性格局,因而市场人士认为,近阶段正回购还将担当公开市场回笼的主要力量.[ID:nSB1448480]

央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

二级市场上剩余期限约1.096年的农发行固息债110408tCN110408=CFXM,最新双边报价为3.5800%/3.5300%

该期债为农发行2012年第五期金融债,到期一次还本付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为2012年3月26日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为4月6日,3月27日至4月6日,4月10日上市.(完)