(重温稿)《中国新债预测》农发行一年固息债利率预测均值3.54%,低于二级市场

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* 招标品种: 农发行一年固息债
* 招标金额: 不超过200亿元人民币
* 招标时间: 周一(26日)10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 3.50%-3.58%
* 预测均值: 3.54%
路透上海3月23日电---中国农业发展银行下周一将招标发行一年期固息债.路透调查显示,虽然下周即进入季(月)末倒数,资金面较前收紧,但一年期央票停发已久,市场对同年期债券需求累计,料本期新债整体仍将受到机构欢迎.中标利率将低于二级市场水平,均值在3.54%.
交易员认为,一年期央票持续停发,市场对短期债券需求强烈,而这种强烈的需求可能就会在本期新债中体现.并且剔除月末翘尾因素外,资金面短期仍将维持稳定,以目前一年债券收益率看,机构仍然有利可图.
"一年期券用来调整组合结构,安排现金流是很好的,但是一年央票一直停发,也看不到发的迹象,所以估计对这次(新债)的需求应该不错,"华南一银行交易员称.
北京一银行交易员指出,下周随着月末临近,流动性较前收紧,机构交易活跃性也相对减弱,如果该期债不赶是在季(月)末时间窗口发行,市场需求将会更好.
由于央票存在明显的一二级利差,重启发行阻力重重,且央行近期公开市场操作显示其意欲将操作期限缩短,更为精准地调控流动性格局,因而市场人士认为,近阶段正回购还将担当公开市场回笼的主要力量.[ID:nSB1448480]
央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.
二级市场上剩余期限约1.096年的农发行固息债110408tCN110408=CFXM,最新双边报价为3.5800%/3.5300%
该期债为农发行2012年第五期金融债,到期一次还本付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债首场投标时间为2012年3月26日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为4月6日,3月27日至4月6日,4月10日上市.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT