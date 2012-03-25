《一周市场焦点》投资者将对第一季获利进行了结,后市前景不明

路透伦敦3月23日电---未来一周那些尚未对第一季获利进行了结的投资者将会这样做,并将注意力转向随后的三个月,他们将不再能得到央行的支持而毫不费力地推高股市了.

MSCI全球股市指数.MIWD00000PUS自1月以来已经上涨逾10%,此前欧洲央行向市场全力供应流动性.意大利和西班牙的10年期公债收益率已经从7%左右降至5%,不过目前又在上升.

欧洲央行起了关键作用,其向银行业挹注的逾1万亿欧元三年期资金已经有部分流入股市和债市.但这种事情要想重演则极不可能.

其他央行似乎也在传达出类似的讯息,因此投资者不应再指望美国联邦储备理事会(美联储)或是英国央行印出来的钞票.

央行给甜头的日子也许已经过去了.

这或许会导致美国,德国和英国的借贷成本从纪录低点上升,遏制"风险资产"的涨势.在欧元区债务危机肆虐是这些地区被视为投资者的避风港.

但多数分析师认为近期市场的涨势只是放慢或暂停而已,并不会全面逆转.

**有诸多理由要求保持谨慎**

进入第二季将会有许多影响难以估量的事情发生,尽管年初时几乎没有人预料到投资者会碰到这样的三个月.

希腊选举可能会弱化该国推行财政紧缩的决心,意大利总理蒙堤在实施就业改革计划时也将会面临一场苦战.法国的新总统可能会想方设法要求对刚刚达成的欧元区债务规定进行重新协商,欧元区大国也尚未就如何增强欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)援助基金规模达成一致,此事要在年中之前定下来.

"我认为到一定阶段,二线国家公债可能会承压,譬如说如果希腊选举让人们神经神经紧张的话,我们目前认为西班牙和意大利公债与可比德债的利差会扩大到100基点左右."Mortimer-Lee说.

西班牙政府未能遵守与欧盟达成的预算赤字目标,令该国公债利差已经开始扩大.

经济放缓的迹象也越来越多.

过去一周的经济数据显示,中国工业生产继续减速,而这本来是推动全球经济成长的发动机.欧元区采购经理人指数(PMI)也显示该地区在衰退附近徘徊,此外虽然美国经济目前似乎处于强劲复苏模式中,但仍然需要大规模去杠杆化操作和财政撙节,只不过总统大选可能推迟这一过程.

未来一周,欧元区通胀数据,德国Ifo企业景气判断指数以及美国和欧元区的消费者信心指数将有助于衡量经济活动和信心.

正面临大罢工威胁的西班牙将提出2012年全年预算,周末的欧盟财长会议将考虑新的ESM救援基金规模.如果德国反对提高该基金规模的态度没有松动,市场会感觉到欧盟对于保护西班牙这个欧元区规模更大债务国的决心并不强.

目前,许多市场专家认为情况尚不会变得不可收拾,尤其是现在的信心与去年底相比不可同日而语,当时欧元区解体的威胁是如此真切.而且欧洲央行挹注的万亿欧元资金也让在金融体系中流转.

"尽管过去一季市场的纾缓性上扬已大致结束,但我们仍不建议对所有资产采取规避风险的策略,"巴克莱资本分析师在报告中写道.

"小幅回落在意料之中,而我们也不认为会迎来重大修正,因此不会降低在股市的曝险,股票的估值显得比固定收益更有吸引力."

MSCI全球股指自11月底以来已经上涨了19%.

路透月度资产配置结果调查将于周四公布,将会给予指引,使人了解从现在开始真正的资金将会流向哪里.

"今年风险资产涨势非凡,因此交易员借疲弱数据提供的机会进行获利了结并没有什么不好,"Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ外汇分析师Teppei Ino认为.

"如果近期的下跌最后证明只是修正,那么随后的涨势将会因这次回落而更加强劲."

如果美国经济继续表现活跃,那么美元以及美国公债收益率的上扬对于新兴市场可能有更加深远的意义,冲淡人们对新兴市场资产进行利差交易的兴趣.

土耳其,南非,匈牙利,以色列和捷克央行均将在这一周召开货币政策会议.(完)