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亚洲 | 2012年 3月 25日 星期日 11:55 BJT

〔美国股市〕ADR小幅收高,Codelco公布铜产出创纪录带动矿业股上扬

路透纽约3月23日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五小幅收高,Codelco报告显示2011年铜产出创纪录扶助矿业类股上扬.

全球最大的铜厂商--智利CodelcoCODEL.UL公布2011年税前获利较上年增长21%,该公司亦对今年的前景发出乐观预测.

纽约梅隆银行ADR指数.BKLA收升0.34%,标准普尔500指数.SPX上涨0.31%.

化肥、锂及碘生产商Soquimich(SQM.N)收高0.3%至57.97美元,全球矿业巨擘必和必拓(BHP.N)上涨1.24%至71.58美元.巴西淡水河谷(VALE.N)涨0.5%至22.85美元.

欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.4%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.01%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收涨0.15%,拉美企业ADR指数.BKLA上扬0.6%.

欧洲银行股亦走高,巴克莱(BCS.N)劲升4.4%至15.82美元.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

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