〔美国股市〕ADR小幅收高,Codelco公布铜产出创纪录带动矿业股上扬

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透纽约3月23日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五小幅收高,Codelco报告显示2011年铜产出创纪录扶助矿业类股上扬.
全球最大的铜厂商--智利CodelcoCODEL.UL公布2011年税前获利较上年增长21%,该公司亦对今年的前景发出乐观预测.
纽约梅隆银行ADR指数.BKLA收升0.34%,标准普尔500指数.SPX上涨0.31%.
化肥、锂及碘生产商Soquimich(SQM.N)收高0.3%至57.97美元,全球矿业巨擘必和必拓(BHP.N)上涨1.24%至71.58美元.巴西淡水河谷(VALE.N)涨0.5%至22.85美元.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.4%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.01%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收涨0.15%,拉美企业ADR指数.BKLA上扬0.6%.
欧洲银行股亦走高,巴克莱(BCS.N)劲升4.4%至15.82美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT