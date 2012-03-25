〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续升,小型船舶运费持坚

路透3月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五续涨,因较小型船舶运费率上涨抵消了海岬型船舶市场运费跌至三年低点的颓势.

整体指数攀升6点或0.67%,至908点.

"过去两个月波罗的海运价指数缓慢攀升,但即便是2,000点的水准看来也遥不可及,因为从650点升到900点花了35个交易日的时间,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.

船舶供应增加的速度超过了大宗商品需求,再加上关于中国经济放慢的担忧,料限制干散货的运费率.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下降1.08%,至1,369点.该型船舶的日均获利降至4,546美元,为2008年12月以来最低.

海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭,今年以来日平均获利已大跌83%.

不过Stavseth称,他预计近期运费率将攀升,受助于钢铁和铁矿石的价格坚挺.

巴拿马型船运价指数.BPNI上涨0.97%至1,036点.巴拿马型船舶日均获利升至8,288美元.

整体运价指数今年累计下跌约48%,本周上涨34点,约合4%.(完)