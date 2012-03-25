〔货币市场〕经济增长忧虑或导致银行融资指标和利率互换利差走疲

路透纽约3月23日电---一些美国银行业融资指标可能出现新的疲势,因为央行低息贷款所带来的流动性改善状况减退,且投资者担心全球经济成长会再度放慢.

过去几周银行获得短期美元贷款的成本企稳,之前在欧洲央行(ECB)发放三年期贷款之后,出现了流动性明显改善的初步迹象.

例如,美元三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=自3月8日以来大体处在约47个基点的区间横盘波动,该利率周五跌至0.47315%,周四报0.47365%.

道明证券(TD Securities)利率策略师Richard Gilhooly称,央行贷款所带来的初步改善势头差不多消退了,因为投资者意识到这些资金只是减轻了银行的流动性担忧,但尚未转化为实质的经济向好.

美国公债继上涨大跌后,本周重新展现避险魅力,因对于中国经济放缓的担忧引发了全球经济成长的忧虑,且数据显示欧元区制造业活动意外收缩.

意大利、西班牙和希腊的债券收益率周五亦跳升,因投资者担心这些国家恐无法实现削减沉重债务所需的经济改善.

Gilhooly认为,由于美国经济数据向好,美债收益率可能再度走高,即便经济增长速度慢于一些人的预期.

不过在短期内,为了防范欧洲方面消息或经济疲软所引发的新一轮避险情绪,做法是押注两年期利率互换利差走阔.

"由于欧洲形势恐引发新的忧虑,对做空美债市场的一个好的对冲办法是买入两年期利率互换利差,"他说道.

美国两年期利率互换利差USD2YTS=TWEB周五收窄至26基点,去年年底约在50基点水平.

欧洲美元利率期货<0#ED:>和欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货<0#FEI:>合约周五亦双双上扬,因经济增速预估下调以及欧洲二线国家再度成为焦点,促使投资者收回央行加息的预期.(完)