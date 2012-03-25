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亚洲 | 2012年 3月 25日 星期日 12:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 69.03 -1.12 -1.60 3753613

搜狐 (SOHU.O) 54.88 +0.12 +0.22 666031

网易 (NTES.O) 59.71 +1.34 +2.30 674462

百度 (BIDU.O) 144.33 +0.61 +0.42 6027689

亚信科技 ASIA.O 13.10 -0.20 -1.50 667175

侨兴环球电话 XING.O 0.68 +0.01 +1.57 169064

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.99 -0.04 -0.27 1395720

联电 (UMC.N) 2.69 +0.03 +1.13 576381

日月光 (ASX.N) 4.93 +0.06 +1.23 101273

矽品精密 (SPIL.O) 5.80 +0.00 +0.00 552744

和信超媒体 (GIGM.O) 1.31 -0.15 -10.27 677363

友达 (AUO.N) 4.91 -0.10 -2.00 201864

中华电信 (CHT.N) 30.58 -0.17 -0.55 200089

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.63 +0.10 +0.21 511054

香港

中国移动 (CHL.N) 53.21 +0.16 +0.30 159048

中国联通 (CHU.N) 17.02 +0.69 +4.23 480749

中国电信 (CHA.N) 53.76 +0.15 +0.28 21083

中芯国际 (SMI.N) 2.44 +0.09 +3.83 105538

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 -0.07 -1.89 1194

(完)

--整理 吴云凌

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