《美股一周展望》投资人为美化账面在最后一刻买进,或将推升股市

路透纽约3月23日电---投资组合经理人需要在季度末最后一周进行美化账面操作,将在最后一刻买进美国股市中那些大涨特涨的股票.

这种操作可能有助于股市在未来一周恢复升势,使一直在预期的市场回档迟迟不能到来.

标准普尔500指数第一季以及今年迄今上涨了11.1%.在去年第四季也已上涨了11.2%.

如果这种趋势维持下去,那么标普500指数将取得自2009年第二季和第三季以来连续两季的最大涨幅.

过去一周该指数有所回落,收跌0.5%,但此前已经连涨五周,而且这仅是今年第二次周线收跌.

第一季股市的上扬很大程度上是受美国经济改善迹象的推动,尤其是就业上升.在本次经济复苏中,就业曾经是拖后腿的领域.

美化账面操作通常是指投资者追买部分本季度涨幅最大的个股,以此让投资组合的业绩显得好看一些.

纽约Federal全球投资管理公司首席股票分析师暨资深投资组合经理人Phil Orlando表示,部分最后一刻的买盘有可能来自对冲基金行业.

对冲基金"总的来说不太相信国内经济的改善...因此他们一直置身市场之外.不过第一季的情况将会是1998年以来最好的第一季表现."他说."对冲基金需要奋起直追."

他说,散户投资者或许也会发现,过去一季他们把资金投向美国公债等固定收益资产,由此失去了很多.

"他们意识到债券收益率的大幅上升让他们损失惨重,"Orlando说.

如果标普500指数第一季守住11.1%的涨幅,那将是2009年第二季以来表现最佳的一个季度.

相比之下,10年期美国公债US10YT=RR收益率已上扬将近36基点,若持续下去,10年期公债收益率将录得一年来的首次季度上扬.

在第一季的最后一周,华尔街将透过一系列经济指标,得以更加全面地了解经济形势.其中包括周二的3月消费者信心指数,周三的2月耐久财订单,周四的第四季国内生产总值(GDP)终值,再加上周五的2月个人所得和支出数据以及3月芝加哥采购经理人指数(PMI)和汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值.

"得出的结果是:经济正在改善,同时通胀正在逐步走高,企业获利没有下降的风险,"Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说.

"我的预测(股市)将会上涨,"他说.

**金融和科技类股名列前茅**

这一季市场普遍上涨,标普10大类股中多数料将收高.

但标普500金融类股.GSPF和科技类股.GSPT表现尤其出众,迄今涨幅分别为21%和19.9%.更具防御性的公用事业类股.GSPU和消费必需品类股.GSPD表现较差,迄今分别为下跌3.9%和上升3.7%.

能源类股.GSPE迄今虽仅涨4%,但该股为典型的景气周期类股,将会与金融和科技类股一样随经济复苏而上扬.

由于标普指数本季涨幅甚大,一些策略师预计部分基金会出脱股票.

"鉴于股市已经大涨而债券被抛售,投资组合经理人在配置资产时可能略微减持一些股票而增加固定收益资产的持有,以便重新达到目标权重."D.A. Davidson & Co.首席市场分析师Fred Dickson说.

根据汤森路透旗下理柏的数据,美国股票基金在第一季获得327亿美元的新资金流入.

此前九个月此类基金连续面临资金净流出,在2011年第二季基金净赎回更是达到了660亿美元的高点.去年全年,股票基金的资金净流出达504亿美元,为理柏自1992年开始追踪此项数据以来第二个全年净赎回的年份.

标普500指数2011年底几近收平,但自9月底至今涨幅达23%.

尽管资金回流股市,但应税债券基金今年开局也很顺利.

理柏数据显示,2012年迄今该类基金录得850亿美元资金净流入,速度为2010年第一季净流入980亿美元以来的最快.

应税债券基金自2008年第四季以来一直未出现资金净流出的情况.其创纪录的净流入年份为2009年,当时投资者新申购了3,840亿美元的应税债券基金.上一次全年出现资金净流出还是在2000年,当时流出540亿美元.

除乐观的经济数据以外,市场臆测美国联邦储备理事会(美联储)可能进一步刺激经济,这也推升了股市.

"或许持续支撑市场的因素还有美联储一直暗示,第三轮量化宽松政策并非不可能的事.这对于做空美股的人来说,当然是极度偏空的消息."Calvert Investment Management投资总监Natalie Trunow说.(完)