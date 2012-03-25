〔全球汇市〕3月20日止当周投机客减持美元多仓至2月以来低位--CFTC

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透纽约3月23日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客缩减美国净多头仓位,达到2月以来最低水平.
3月20日止当周美元净多头仓位从之前一周的190亿美元降至116.7亿美元,为2月7日止当周以来最低.
投机客持有的日圆净空仓在此前一周大增之后,上周亦缩减.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月20日当周 3月13日当周
多头仓位 34,923 22,249
空头仓位 60,744 64,629
净仓位 -25,821 -42,380
欧元(125,000欧元为1口)
3月20日当周 3月13日当周
多头仓位 50,416 40,325
空头仓位 133,370 139,661
净仓位 -82,954 -99,336
英镑(62,500英镑为1口)
3月20日当周 3月13日当周
多头仓位 25,951 21,924
空头仓位 41,803 63,772
净仓位 -15,852 -41,848
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月20日当周 3月13日当周
多头仓位 11,747 9,351
空头仓位 22,938 24,149
净仓位 -11,191 -14,798
加元(100,000加元为1口)
3月20日当周 3月13日当周
多头仓位 62,768 59,548
空头仓位 20,453 32,827
净仓位 42,315 26,721
澳元(100,000澳元为1口)
3月20日当周 3月13日当周
多头仓位 97,025 98,469
空头仓位 51,834 31,713
净仓位 45,191 66,756
(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT