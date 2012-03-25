〔全球汇市〕3月20日止当周投机客减持美元多仓至2月以来低位--CFTC

路透纽约3月23日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客缩减美国净多头仓位,达到2月以来最低水平.

3月20日止当周美元净多头仓位从之前一周的190亿美元降至116.7亿美元,为2月7日止当周以来最低.

投机客持有的日圆净空仓在此前一周大增之后,上周亦缩减.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月20日当周 3月13日当周

多头仓位 34,923 22,249

空头仓位 60,744 64,629

净仓位 -25,821 -42,380

欧元(125,000欧元为1口)

3月20日当周 3月13日当周

多头仓位 50,416 40,325

空头仓位 133,370 139,661

净仓位 -82,954 -99,336

英镑(62,500英镑为1口)

3月20日当周 3月13日当周

多头仓位 25,951 21,924

空头仓位 41,803 63,772

净仓位 -15,852 -41,848

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月20日当周 3月13日当周

多头仓位 11,747 9,351

空头仓位 22,938 24,149

净仓位 -11,191 -14,798

加元(100,000加元为1口)

3月20日当周 3月13日当周

多头仓位 62,768 59,548

空头仓位 20,453 32,827

净仓位 42,315 26,721

澳元(100,000澳元为1口)

3月20日当周 3月13日当周

多头仓位 97,025 98,469

空头仓位 51,834 31,713

净仓位 45,191 66,756

(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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