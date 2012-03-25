〔CFTC报告〕COMEX期金3月20日持仓报告(表)

标题新闻：德国应竭尽所能将希腊留在欧元区－德国外长加布利尔
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路透3月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(431,039口)
175,009 43,546 31,719 166,859 332,997 373,587 408,262 57,452 22,777
较3月13日变动(减少11,280口)
-15,468 3,975 -6,738 15,424 -10,126 -6,782 -12,889 -4,498 1,609
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
40.6 10.1 7.4 38.7 77.3 86.7 94.7 13.3 5.3
各类交易商数量(总计为299家)
158 73 77 49 48 242 169 (完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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