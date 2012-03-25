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市场报道 | 2012年 3月 25日 星期日 13:16 BJT

(重发)〔CFTC报告〕NYMEX原油期货3月20日持仓报告(表)

(重发以删除多于段落)

路透3月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,558,284口)

394,918 160,326 459,794 606,909 876,458 1461621 1496578 96,663 61,706

较3月13日变动(减少20,776口)

-14,034 -5,452 -5,763 886 -8,182 -18,911 -19,397 -1,865 -1,379

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.3 10.3 29.5 38.9 56.2 93.8 96.0 6.2 4.0

各类交易商数量(总计为330家)

129 81 158 85 92 296 269 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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