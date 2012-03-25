〔CFTC报告〕CBOT玉米期货3月20日持仓报告(表)

标题新闻：德国应竭尽所能将希腊留在欧元区－德国外长加布利尔
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路透3月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,324,553口)
391,254 79,542 228,627 569,311 770,797 1189192 1078966 135,361 245,587
较3月13日变动(增加2,214口)
9,242 -15,043 -1,949 -6,232 19,708 1,061 2,716 1,153 -502
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.5 6.0 17.3 43.0 58.2 89.8 81.5 10.2 18.5
各类交易商数量(总计为708家)
212 124 191 181 322 471 569 (完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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