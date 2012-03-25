版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 25日 星期日 13:10 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货3月20日持仓报告(表)

路透3月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,324,553口)

391,254 79,542 228,627 569,311 770,797 1189192 1078966 135,361 245,587

较3月13日变动(增加2,214口)

9,242 -15,043 -1,949 -6,232 19,708 1,061 2,716 1,153 -502

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 6.0 17.3 43.0 58.2 89.8 81.5 10.2 18.5

各类交易商数量(总计为708家)

212 124 191 181 322 471 569 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐