《美国经济焦点》房地产市场复苏迹象进一步增多

* 2月新屋销售下降1.6%至四个月低点

* 房价中值劲扬8.3%至八个月高点

* 房价较上年同期上升6.2%

路透华盛顿3月23日电---饱受创伤的美国房屋市场看起来正在康复之中,购房者试探性地返回市场,房价也有所企稳.

根据周五公布的数据,2月新屋销售较1月下降,但与上年同期相比仍大幅跳涨,且房价上升,与近期显示经济缓慢复苏的其他迹象相一致.

仍有严峻挑战在前,最明显的是待售地产充斥--其中许多为止赎房产--以及银行贷款紧张.但即便复苏之路缓慢而崎岖,这场六年来的下滑中,最糟糕的阶段似乎已经过去.

"房屋市场正在缓缓复苏.市场仍然承压,但正在好转.前方还有许多路要走,"Global Insight经济分析师Patrick Newport表示.

商务部公布,2月新屋销售下滑1.6%,经季节调整后年率31.3万户,为10月以来低点,但较上年同期上升11.4%.

2月新屋房价中值跳涨8.3%至八个月高位233,700美元,较上年同期上升6.2%.

该报告为一周来喜忧参半的美国房屋市场数据画上句号,之前公布的成屋销售报告情况相近--2月销售亦下降,但仍接近将近两年来高位,且房价自2010年11月以来首次录得同比增长.

房地产经纪人称交易量上升,房屋流出市场的速度较几年前加快.

"公布房源的出售速度比过去几年要快得多,甚至接近2007年市场崩盘前的水准,"Muffley & Associates房产经纪人Lindsey Sanders表示.

"去年夏天公开房屋交易量开始明显上升,并持续改善."

建筑商反映的情况也与之相似.一个衡量房屋建筑商信心的指标本月持于四年高位附近,建筑商预计未来六个月销售料将上升.

虽然上月房屋建设速度下降,但建筑许可逼近三年半高点.许多建筑活动都集中在多户房屋,因租赁需求激增.

美国新屋销售图表请点选(link.reuters.com/qyj37s)

**复苏难尽人意**

复苏情况仍然难尽人意.根据CoreLogic(CLGX.N)数据,每两套出售的房屋中就有一套可能是止赎房产.其估计1月房屋影子库存为160万户,低于上年同期的180万户.

美国第五大房屋建筑商KB Home(KBH.N)周五表示,第一季新屋净订单下降8%,因订单取消的情况上升.

"不要指望会出现全面的一飞冲天式复苏,"KB Homes执行长Jeff Mezger在一个业绩电话会议上说."总体房屋市场在好转,但无疑是区域性的复苏...甚至有时候要一个邮政区域一个邮政区域来看."

与KB的房屋订单下降形成鲜明对比的是,美国其他建筑商公布订单强劲增长,包括D.R.Horton(DHI.N),Pulte(PHM.N)和Lennar(LEN.N),这些建筑商均报告房屋市场改善.

虽然新屋销售年率连续六个月高于30万户,但仅略高于2005年7月时所创高位138.9万户的五分之一.

"市场需要进一步的复苏,预计2012年新屋销售料录得七年来第一次年度上升,升幅为12%,"Wells Fargo Securities资深经济分析师Sam Bullard说.

上月,市场上的新屋库存持平于15万户的纪录低点.按照2月销售速度,出清这些房屋需要5.8个月,较1月的5.7个月略有延长.

上月东北部和西部的新屋销售劲升,但南部和中西部销售下滑.

新屋销售占美国整体房屋市场交投活动的约7%,尽管房屋库存不高,但却受到成屋市场的激烈竞争.

Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff认为,"...投资者虽然也许会对这份报告感到失望,但我认为只要再耐心一点,就会发现好日子就要到来."(完)