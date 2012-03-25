〔中国外汇〕强制结售汇已彻底告别历史舞台,目前储备3.2万亿美元--官员

路透广州3月25日电---中国国家外管局局长易纲周日称,外贸企业强制结售汇制度已彻底告别历史舞台,外汇储备目前为3.2万亿美元,十分充裕.

他在参加中国经济变革论坛时表示,自2001年开始企业外汇账户逐步开放,2006年彻底开放,2007年则开始企业外汇留成比例不断加大,2008年实现完全留成.

"到去年底前,又彻底将一些有矛盾的文件清理,将有碍自主结售汇的残留废除掉了."易纲称.

他并透露,截至目前的外汇储备达3.2万亿美元,十分充裕.

他称,外汇储备绝对不是越多越好,未来将有机会做到藏汇于民."这也取决于汇率是否均衡、稳定."

面对空前复杂和严峻的国际经济金融环境,外管局此前重申,未来支持中国国际收支顺差基本面因素依存,但跨境资金净流入规模或减少,波动有所加大.[ID:nSB1407828]

中国国家外汇管理局此前表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.(完)