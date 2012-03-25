〔中港股业绩〕建行2011年净利升25.5%略逊于预期,今年人民币贷款计划增12%

* 2011年净利润升25.52%,略低于市场预期

* 今年人民币贷款增速计划约12%,低于去年

* 年末不良贷款率为1.09%,拨备覆盖率241.44%

路透北京3月26日电---以市值计中国第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)去年度该行净利升25.52%,受益于净利息收益率稳步回升,该行并预期今年人民币贷款增速计划约降至12%.

周日刊登在上海证券交易所的建行年报显示,按照中国会计准则,2011年实现净利润1,692.58亿元人民币,略低于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测其去年度净利为1,701.82亿元.

"受国家产业政策影响,预计新兴产业、现代服务业、新农村建设等领域的信贷需求会增强;在收入增长和鼓励消费政策的带动下,个人消费类贷款的需求将增加,有利于本集团推进信贷结构调整."建行在公告中称.

去年建设银行净利息收益率稳步回升,生息资产规模适度增长,带动利息净收入较上年增长21.10%,手续费及佣金净收入稳步增长,较上年增长增幅31.55%.该行去年客户贷款和垫款净额较上年增长14.46%.净利息收益率则由2010年的2.49%稳步上升至2.70%.

"(建行)2012年人民币贷款增速计划约12%."公告称.

建行并称,2012年,商业银行面临房地产泡沫释放、企业跨境投资风险加大、部分企业经营困难等风险.且利率市场化改革处于稳步推进中,这些都要求商业银行提高风险把控、合理定价和服务创新的能力.

年报显示,截至去年末,建行资本充足率为13.68%,其中,核心资本充足率为10.97%,较上年末上升0.57个百分点.年末不良贷款率为1.09%,好于上年同期的1.14%.由于公司类贷款增长以及采取更趋审慎的拨备政策,资产减值损失较上年增长20.10%,拨备覆盖率升至241.44%.

建设银行同时披露了持有的美国和欧洲债券情况,截至去年末,建行持有美国次级按揭贷款支持债券账面价值 0.87 亿美元(折合人民币5.46亿元),占外币债券投资组合的1.07%;持有中间级别债券(AltA)账面价值1.73亿美元(折合人民币10.88亿元),占外币债券投资组合的2.12%.

此外,截至去年末,建行持有西班牙政府及各类机构发行债券账面价值0.13亿美元(折合人民币0.82亿元),占外币债券投资组合的0.16%,上述债券已于2012年1月底到期.建行不持有希腊、葡萄牙及意大利政府及各类机构发行的债券.

中国建设银行高层今年初称,今年建行还将多种渠道充实资本金.此前,建行董事会批准通过发行800亿元人民币次级债,今年可能再将发行剩下400亿元,补充该行资本.

建设银行A股周五收报4.70元人民币.(完)

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