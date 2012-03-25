(重温稿)〔中港股业绩〕建行2011年净利升25.5%略逊于预期,今年人民币贷款计划增12%

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* 2011年净利润升25.52%,略低于市场预期
* 今年人民币贷款增速计划约12%,低于去年
* 年末不良贷款率为1.09%,拨备覆盖率241.44%
路透北京3月25日电---以市值计中国第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)去年度该行净利升25.52%,受益于净利息收益率稳步回升,该行并预期今年人民币贷款增速计划约降至12%.
周日刊登在上海证券交易所的建行年报显示,按照中国会计准则,2011年实现净利润1,692.58亿元人民币,略低于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测其去年度净利为1,701.82亿元.
"受国家产业政策影响,预计新兴产业、现代服务业、新农村建设等领域的信贷需求会增强;在收入增长和鼓励消费政策的带动下,个人消费类贷款的需求将增加,有利于本集团推进信贷结构调整."建行在公告中称.
去年建设银行净利息收益率稳步回升,生息资产规模适度增长,带动利息净收入较上年增长21.10%,手续费及佣金净收入稳步增长,较上年增长增幅31.55%.该行去年客户贷款和垫款净额较上年增长14.46%.净利息收益率则由2010年的2.49%稳步上升至2.70%.
"(建行)2012年人民币贷款增速计划约12%."公告称.
建行并称,2012年,商业银行面临房地产泡沫释放、企业跨境投资风险加大、部分企业经营困难等风险.且利率市场化改革处于稳步推进中,这些都要求商业银行提高风险把控、合理定价和服务创新的能力.
年报显示,截至去年末,建行资本充足率为13.68%,其中,核心资本充足率为10.97%,较上年末上升0.57个百分点.年末不良贷款率为1.09%,好于上年同期的1.14%.由于公司类贷款增长以及采取更趋审慎的拨备政策,资产减值损失较上年增长20.10%,拨备覆盖率升至241.44%.
建设银行同时披露了持有的美国和欧洲债券情况,截至去年末,建行持有美国次级按揭贷款支持债券账面价值 0.87 亿美元(折合人民币5.46亿元),占外币债券投资组合的1.07%;持有中间级别债券(AltA)账面价值1.73亿美元(折合人民币10.88亿元),占外币债券投资组合的2.12%.
此外,截至去年末,建行持有西班牙政府及各类机构发行债券账面价值0.13亿美元(折合人民币0.82亿元),占外币债券投资组合的0.16%,上述债券已于2012年1月底到期.建行不持有希腊、葡萄牙及意大利政府及各类机构发行的债券.
中国建设银行高层今年初称,今年建行还将多种渠道充实资本金.此前,建行董事会批准通过发行800亿元人民币次级债,今年可能再将发行剩下400亿元,补充该行资本.
建设银行A股周五收报4.70元人民币.(完)
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--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT