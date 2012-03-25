(重温稿)〔中国财政〕官员回应税收增幅远超GDP增速,称有钱才利改善民生

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透广州3月25日电---中国财政部副部长李勇周日公开回应税收增幅连年超国内生产总值(GDP)增速的热点,表示只有财政状况好了,改善民生才会有更大空间.
他参加中国经济变革论坛时还指出,过去30多年中国经济保持快速发展,成为税收增长的基础,这是国外许多国家难以理解的.而财政的钱花到何处也很重要.
"比方说教育,这些年免去了学杂费;比方说农民,都享受到了合作医疗保险.这些都需要财政花很多钱."李勇称.
他表示,近些年财政在三农(农业、农民和农民)的支出不断增加,没有健康的财政状况很难做到.
"有农民跟我说,都说天上不能掉馅饼.现在每月我能从政府拿55元养老金,不就是天山掉下的馅饼?"他说.
中国财政部稍早公布,今年1-2月全国财政收入同比增长13.1%至20,918.28亿元人民币,远高于今年中国政府工作报告中今年的经济增速目标7.5%.
2011年全国财政收入为10.37万亿元,同比增长24.8%,这一增速远高于2011年度GDP的同比增速9.2%.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 黄凯
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT