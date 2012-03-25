(重温稿)〔中国外汇〕强制结售汇已彻底告别历史舞台,目前储备3.2万亿美元--官员

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透广州3月25日电---中国国家外管局局长易纲周日称,外贸企业强制结售汇制度已彻底告别历史舞台,外汇储备目前为3.2万亿美元,十分充裕.
他在参加中国经济变革论坛时表示,自2001年开始企业外汇账户逐步开放,2006年彻底开放,2007年则开始企业外汇留成比例不断加大,2008年实现完全留成.
"到去年底前,又彻底将一些有矛盾的文件清理,将有碍自主结售汇的残留废除掉了."易纲称.
他并透露,截至目前的外汇储备达3.2万亿美元,十分充裕.
他称,外汇储备绝对不是越多越好,未来将有机会做到藏汇于民."这也取决于汇率是否均衡、稳定."
面对空前复杂和严峻的国际经济金融环境,外管局此前重申,未来支持中国国际收支顺差基本面因素依存,但跨境资金净流入规模或减少,波动有所加大.[ID:nSB1407828]
中国国家外汇管理局此前表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 黄凯
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT