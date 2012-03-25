〔表格〕新西兰元2月贸易顺差保持平稳,但港口罢工影响贸易活动

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透惠灵顿3月26日电---新西兰截止2月的一年贸易顺差保持平稳,不过该国最大的港口奥克兰港的罢工可能会影响贸易活动.
新西兰统计局口公布数据显示,截止2月29日的一年贸易顺差为6.21亿新西兰元(合5.09亿美元),截至1月的一年贸易顺差为6.46亿新西兰元.
新西兰2月贸易顺差1.61亿新西兰元,上月录得小幅逆差.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
12年2月 前月 上年同期
贸易收支 顺差1.61 逆差1.59(逆差1.99) 顺差1.84
出口 35.9 37.3 38.6
进口 34.3 38.9 36.8
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年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至12年2月一年 截至12年1月一年 截至11年2月一年
贸易收支 顺差6.2 顺差6.5 顺差7.7
出口 478.7 481.4 442.2
进口 472.5 474.9 434.6
新西兰统计局称,3月数据将于4月30日公布.(完)
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--编译 孙茉莉;审校 郑茵
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT