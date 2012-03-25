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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 06:32 BJT

〔表格〕新西兰元2月贸易顺差保持平稳,但港口罢工影响贸易活动

路透惠灵顿3月26日电---新西兰截止2月的一年贸易顺差保持平稳,不过该国最大的港口奥克兰港的罢工可能会影响贸易活动.

新西兰统计局口公布数据显示,截止2月29日的一年贸易顺差为6.21亿新西兰元(合5.09亿美元),截至1月的一年贸易顺差为6.46亿新西兰元.

新西兰2月贸易顺差1.61亿新西兰元,上月录得小幅逆差.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

12年2月 前月 上年同期

贸易收支 顺差1.61 逆差1.59(逆差1.99) 顺差1.84

出口 35.9 37.3 38.6

进口 34.3 38.9 36.8

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年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至12年2月一年 截至12年1月一年 截至11年2月一年

贸易收支 顺差6.2 顺差6.5 顺差7.7

出口 478.7 481.4 442.2

进口 472.5 474.9 434.6

新西兰统计局称,3月数据将于4月30日公布.(完)

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--编译 孙茉莉;审校 郑茵

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