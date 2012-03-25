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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 06:57 BJT

《日本重要政经日程》--3月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月26日(一)

-- - 欧洲央行执委科尔和日本财务省财务官中尾武彦在巴克莱研讨会上发表讲话.

-- - 日本倒数第二座核反应堆关闭,进行计划维修.

0600 - 东京电力(9501.T)股东将举行新闻发布会,他们指控该公司高管玩忽职守并求偿创纪录的670亿美圆.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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