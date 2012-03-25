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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 06:38 BJT

全球外汇市场3月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0800 - 德国3月Ifo企业景气判断指数

0800 - 意大利3月消费者信心指数

1130 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席全球互助中心举办的会议

1200 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表主题为"最近就业市场的发展"的演说

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数

1400 - 美国2月成屋待完成销售指数

1430 - 美国达拉斯联邦储备银行3月德州制造业指数

2045 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯参加"债务问题拖延不决环境下的最佳货币政策"讨论

-- - 美国2月建筑许可修正值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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