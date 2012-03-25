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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 06:29 BJT

《外汇动态》亚洲开盘:欧元暂时守住海外市场涨势

2209GMT---欧元在亚洲盘初守住海外市场涨势,不过在西班牙和意大利标售债券和本周稍晚的欧元区财长会议之前,恐将遭遇下行压力.

欧元兑美元EUR=EBS报1.32720美元,周五一度触及1.32940的三周高位.若突破重要阻力位1.3300,则可能上看1.3500.美元兑日圆JPY=报82.42,脱离周五触及的10日低点81.970,美元指数.DXY持稳于79.310.

德国Ifo企业景气判断指数即将公布,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克1200GMT的讲话或许更加引人关注.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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