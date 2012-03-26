〔欧洲政经〕意大利总理称担心危机从西班牙延烧至该国

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透意大利CERNOBBIO 3月24日电---意大利总理蒙堤周六表达了对西班牙公共财政状况的担忧,称这很容易让欧元区债务危机重燃,而且延烧至意大利.
蒙堤在Lake Como会议中谈及意大利政府劳动市场改革新举措时,赞扬了西班牙改革就业市场的努力,但称西班牙在预算控制上行动迟缓.
上月西班牙称未能实现2011年预算赤字目标,该消息令市场感到错愕,几天后该国为2012年制定了一个难度有所降低的目标.
"当然它(西班牙)对劳动力市场进行了深入改革,但却没有对公共财政给予同等关注,"蒙堤说.
"这给我们带来了巨大的担忧,因为西班牙公债收益率(殖利率)正在上升,很容易让(危机)趋势重现,并可能蔓延至我国,"蒙堤说.
他补充道,任何欧元区债务危机的新爆发,都可能会抹去意大利取得的进展,并将局势"拉回到数月之前的情况."
自西班牙公布未能实现预算目标以来,投资者一直在抛售西班牙公债,转而买入意大利公债,表明危机的震中正在转移.
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率为约5.4%,高出意大利可比公债IT10YT=TWEB收益率40个基点,较上月低位高出80个基点.而在欧洲央行(ECB)首次大规模挹注流动性之前的11月,西班牙公债收益率较意大利低近2个百分点,为6.7%.(完)
--编译 兰秀娟;审校
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)