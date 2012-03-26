〔欧洲政经〕意大利总理称担心危机从西班牙延烧至该国

路透意大利CERNOBBIO 3月24日电---意大利总理蒙堤周六表达了对西班牙公共财政状况的担忧,称这很容易让欧元区债务危机重燃,而且延烧至意大利.

蒙堤在Lake Como会议中谈及意大利政府劳动市场改革新举措时,赞扬了西班牙改革就业市场的努力,但称西班牙在预算控制上行动迟缓.

上月西班牙称未能实现2011年预算赤字目标,该消息令市场感到错愕,几天后该国为2012年制定了一个难度有所降低的目标.

"当然它(西班牙)对劳动力市场进行了深入改革,但却没有对公共财政给予同等关注,"蒙堤说.

"这给我们带来了巨大的担忧,因为西班牙公债收益率(殖利率)正在上升,很容易让(危机)趋势重现,并可能蔓延至我国,"蒙堤说.

他补充道,任何欧元区债务危机的新爆发,都可能会抹去意大利取得的进展,并将局势"拉回到数月之前的情况."

自西班牙公布未能实现预算目标以来,投资者一直在抛售西班牙公债,转而买入意大利公债,表明危机的震中正在转移.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率为约5.4%,高出意大利可比公债IT10YT=TWEB收益率40个基点,较上月低位高出80个基点.而在欧洲央行(ECB)首次大规模挹注流动性之前的11月,西班牙公债收益率较意大利低近2个百分点,为6.7%.(完)