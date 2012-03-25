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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 07:08 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油持稳,守住上日伊朗出口减少推动的涨幅

路透东京3月26日电---美国原油期货周一持稳.上周五录得的1.4%涨幅,因西方旨在遏制伊朗核计划的制裁导致伊朗原油出口大幅下降.

截至2215GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货CLc1微升0.02美元,至每桶106.89美元,上周五升1.52美元至106.87美元.上周该合约下跌0.19美元,令过去两周累计跌幅达到0.53美元.

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